Горно-Алтайск, 13 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Республике Алтай за семьёй каждого мобилизованного, добровольца или контрактника закрепят социального работника. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин по итогам заседания Единого штаба по вопросам мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Соцработник должен держать с родственниками военнослужащих оперативную связь, узнавать все нужды и потребности, иметь возможность оказать своевременную помощь.

Кроме того, на базе Центра молодёжной политики будет создан региональный постоянно действующий кол-центр вместо временного. В будущем он будет использоваться и по другим важным событиям, происходящим в регионе.

«Поручил выделить средства на программно-техническое обеспечение и выплату заработной платы штатным операторам. Планируем, что на первом этапе постоянно здесь будут работать четыре человека», — написал в своём телеграмм-канале глава республики.