Омск, , 07:48 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил стратегию развития региона до 2030 года. Об этом он сообщил 13 октября в своём телеграм-канале.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

В разработке документа участвовали федеральные и региональные эксперты, члены облправительства, учёные, представители бизнес-сообщества, промышленности, строительной отрасли и общественных организаций.

Бурков перечислил стратегические ориентиры Омской области на ближайшие годы. Это создание конкурентоспособной экономики региона за счёт обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса, прежде всего речь идёт о создании импортозамещающих производств.

Планируется создание крупнейшего в Сибири транспортно-логистического центра с ориентиром на страны Азии и Ближнего Востока.

«Это поможет нам своевременно отвечать на санкционные вызовы, создавать новые рабочие места и сохранять социально-экономическую стабильность региона», — уточнил губернатор.

Кроме того, речь в документе идёт о повышении качества жизни населения: «Это развитие инфраструктуры в здравоохранении, образовании и культуре».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, планируется, что по результатам реализации стратегии к 2030 году объём инвестиций в основной капитал вырастет на треть, объёмы обрабатывающих производств — на 42%, производство продукции сельского хозяйства — на 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ярославской области не намерено менять стратегию социально-экономического развития региона.

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