Лондон, , 07:47 — REGNUM Власти Латвии в своих нарушениях прав беженцев и мигрантов на границе с Белоруссией дошли до применения по отношению к ним бесчеловечных пыток электротоком. Это следует из распространённого 13 октября доклада базирующейся в Лондоне правозащитной организации Amnesty International.

Электрошокер MaGnetik.com.ua Eduard Konovalenko

В документе утверждается, что представители латвийских властей насильно удерживали мигрантов и беженцев, включая детей, в «неразглашаемых местах» в латвийских лесах. Там их избивали и подвергали пыткам электрошокером, нанося удары по различные частям тела, в том числе половым органам. Многие мигранты содержались в антисанитарных условиях, у них изымались телефоны, некоторые из них «незаконно и насильственно» выдворялись властями Латвии в Белоруссию.

Отмечается, что Amnesty International зафиксировала серьёзные нарушения прав мигрантов из Белоруссии также в Литве и Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Европы потребовал от руководства Латвии расследовать действия пограничников на границе с Белоруссией по отношению к беженцам из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Читайте также: Литовские пограничники задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Европы уличил пограничников Латвии в жестокости к беженцам