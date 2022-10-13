Мадрид, , 07:46 — REGNUM Вооруженные силы Испании испытывают дефицит личного состава, армии не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности, пишет газета El Periodico.

Флаг Испании Efraimstochter

Так, в сухопутные войска требуются 12 тысяч человек, в военно-воздушные — 5,7 тысячи человек. Военно-морские силы королевства запрашивают 4 тысячи военнослужащих и еще 2,7 тысячи гражданских лиц.

Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в военно-воздушных силах. Так, например, число летчиков, способных управлять истребителем Eurofighter, составляет всего 21 человек.

Журналисты утверждают, что дефицит связан с решением правительства сократить численность войск в 2010 году, которая тогда составляла 86 тысяч человек. С 2014 года в вооруженных силах Испании служат 79 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября газета El Mundo написала, что Испания на своей территории начнет обучение киевских боевиков, которые затем вернутся на территорию бывш. УССР.

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