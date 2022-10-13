Кызыл, 13 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Россия исторически связана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом рассказал зампред Госдумы РФ Шолбан Кара-оол, комментируя заявление президента Владимира Путина о строительстве в Монголии участка «Силы Сибири-2», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

По словам главы государства, Россия и дальше намерена наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки и расширять географию поставок.

«Главное в том, что трассировка газопровода проходит через Иркутскую область, Бурятию, Монголию, а затем уходит в Китай. Всегда обосновывал свою позицию: «восточный разворот» должен сработать лучше всяких контрсанкций и других препон», — написал Кара-оол в своём телеграмм-канале.

По его мнению, в стратегии «большого восточного разворота» Енисейская Сибирь должна стать важнейшим звеном международных торговых и логистических связей, стать российским участком нового «шёлкового пути».