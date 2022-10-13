Москва, , 07:57 — REGNUM Московский арбитраж отказал Министерству промышленности и торговли России во взыскании почти 12 млн рублей с компании «Фармсинтез», которая входит в дивизион «Роснано». Вердикт судьи Мищенко ещё может быть оспорен в вышестоящей инстанции, передаёт ИА REGNUM

«В удовлетворении иска отказать», — отмечается в результативной части решения, полное решение пока не опубликовано.

Напомним, иск был подан в апреле 2022 года. А 14 ноября 2022 года суд также рассмотрит иск министерства к ПАО — на 1,5 млн рублей.

У компании-ответчика был ряд контрактов с министерством. Например, в 2009 году стороны подписали соглашение на разработку эксклюзивной технологии производства препарата для лечения рассеянного склероза. Также в 2015 году компания совместно с Минпромторг России получила патент на изобретение, связанное с лечением этого же заболевания.