Пермь, , 07:42 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило итоги сезона клещевой активности. В регионе отмечена повышенная заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и болезнью Лайма.

Клещ John Tann

По данным ведомства, за девять месяцев 2022 года показатель заболеваемости КВЭ составил 2,5 на 100 тыс. населения, что на 78% выше показателя 2021 (1,4 на 100 тыс. населения). Вместе с тем значение не вышло за пределы среднемноголетних показателей (2,8 на 100 тыс. населения).

Показатель заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) составил 5,7 на 100 тыс. населения, что также выше показателя 2021 (3,4 на 100 тыс. населения), и выше на 21% среднемноголетнего (4,7 на 100 тыс. населения).

В 2022 году за медпомощью обратились 22 485 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших 42 89 детей. Среднемноголетние показатели оказались превышены.