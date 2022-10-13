Киев, , 07:41 — REGNUM Представитель офиса Владимира Зеленского в Киеве Кирилл Тимошенко заявил о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом он представитель киевского режима написал 13 октября в своём телеграм-канале.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Тимошенко, соответствующие службы уже занимаются ликвидацией последствий ударов и документированием повреждений, нанесённых объектам. При этом Тимошенко воздержался от уточнений, какие именно объекты инфраструктуры были повреждены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, которая была объявлена в Киеве и Киевской области. Позднее ряд киевских СМИ сообщил о как минимум трёх взрывах, прогремевших в городе и в области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога