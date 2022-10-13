Тюмень, 13 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Тюменской области объём частных инвестиций во внутренний туризм составляет более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил директор по развитию компании «Леском» Юрий Долгов на форуме «Недвижимость — 2022» в Тюмени.

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

В регионе развивается отдых в глэмпингах, экофермах, ставятся мобильные банные комплексы, базы отдыха с цифровым детоксом.

Поток туристов и любителей загородного отдыха с каждым годом растет, но спрос пока превышает возможности инфраструктуры, отмечают эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области появятся два новых объекта, связанных с термами. Один термальный объект планируют запустить по пути из Тюмени в Тобольск, второй — непосредственно в самом Тобольске.