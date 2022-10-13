Владивосток, , 07:39 — REGNUM В Приморье силовики задержали преступную группу, которая организовала канал незаконной миграции на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Жительница Владимирской области прописала у себя более 40 мигрантов

Установлено, что двое уроженцев Узбекистана вступили в сговор с жителями края с целью легализации незаконного пребывания граждан из Средней Азии в Россию.

В кафе, в поселке Трудовое, фигуранты изготавливали документы для последующей регистрации иностранцев по месту пребывания без фактического проживания по указанным адресам.

Участники ОПГ обеспечили нелегальное пребывание в Приморье за деньги не менее 300 иностранцев.

В Трудовом сотрудниками полиции задержаны 8 человек — организаторы и участники криминальной схемы. В ходе обысков у них изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты, копии паспортов иностранных граждан, а также иные документы, имеющие доказательственное значение.

Расследование продолжается. За организацию незаконной миграции фигурантам грозит срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, «резиновое» жилище выявили сотрудники полиции в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.