Якутск, 13 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Вездеходный автобус «Арктика», разработанный в Челябинской области на базе миасского автозавода «Урал», прошёл испытания в Якутии. После завершения всех тестов модель начнут производить серийно, сообщило ЯСИА.

Www. uralaz.ru Арктический «Урал» на исследовательских испытаниях в Якутии

Читайте также: На проект «Арктический автобус» выделят 490 млн рублей

В автобусе очень большие, широкие колёса, и он способен проехать 600 км без дозаправки. В республике транспорт пеодолел 8,5 тыс. км. Техника проезжает по вязким грунтам, сугробам, водным преградам глубиной до 1,5 метров. Автобус также может функционировать в условиях низкой температуры. В салоне установлены автономные элементы отопления, которые продолжают греть, даже если выключен двигатель, и способны давать тепло в течение трёх-четырёх суток. Если техника попадёт в полынью, то останется плавать на поверхности в течение часа.

Вездеход намерены использовать в нефтегазовой и лесной отраслях, а также для нужд МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в создание высокотехнологичного производства транспортных средств «Арктический автобус» Минобрнауки РФ совместно с автомобильным заводом «Урал» планируют инвестировать 490 млн рублей. Техника предназначена для организации безопасных перевозок пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера при температуре воздуха до минус 50 градусов, что обеспечит связанность территорий арктической зоны России, отмечали в Южно-Уральском государственном университете.