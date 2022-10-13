Пермский район, Пермский край, , 07:30 — REGNUM В Пермском крае 47-летний житель посёлка Юг судом присяжных заседателей признан виновным в убийстве двух человек и осуждён на длительный срок, сообщили в СУ СКР по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что 3 апреля 2021 года вовремя пьянки возник конфликт. Мужчина вооружился ножом и нанес множественные удары в голову и шею собутыльников. После этого злоумышленник скрылся с места убийства.

Пермячку назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственника одного из погибших мужчин о возмещении причиненного ущерба на сумму 2 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.