Тегеран, , 07:25 — REGNUM Европейский союз поддержал инициативу ввести новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 октября.

Европейский союз Wiktor Dabkowski

Исполнительный орган союза выдвинул пакет санкций против по меньшей мере 15 иранцев в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека во время недавних протестов. В докладе говорится, что новый пакет санкций может быть официально принят уже на следующей неделе.

Спорадические протесты вспыхнули в Иране 16 сентября в связи с гибелью Махсы Амини, которая скончалась по причине болезни, находясь под стражей в полиции, согласно иранской судебной экспертизе.

Согласно данным Mehr News, Иран решительно осудил западные державы за разжигание беспорядков и предупредил европейские страны не вмешиваться во внутренние дела государства по данному вопросу.