Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбурге участник дорожного конфликта, использовавший в качестве аргумента биту, не смог обжаловать приговор. Об этом сообщили 13 октября в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Бейсбольная бита в машине пресс-служба управления МВД по Удмуртии

Напомним, в августе 2022 года возле торгового центра один водитель возмутился тому, что другой автовладелец не уступил ему дорогу на въезде на парковку. В ходе конфликта агрессивный мужчина достал из багажника биту и ударил по голове мужчины, который не уступил дорогу. Пожилому оренбуржцу потребовалось длительное лечение.

Суд первой инстанции приговорил фигуранта уголовного дела к полутора годам лишения свободы. Осуждённый посчитал приговор суровым и обжаловал его, попросив назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако суд апелляционной инстанции посчитал вердикт коллег справедливым и обоснованным.

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