Тегеран, , 07:24 — REGNUM Согласно статистическим данным, 38 650 000 тонн ненефтяных товаров на сумму 24,198 миллиарда долларов были обменены между Ираном и 15 соседними государствами в первой половине текущего года, продемонстрировав семипроцентный рост. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 октября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Объем торговли Ирана с соседними государствами вырос на семь процентов с 21 марта по 23 сентября, зафиксировав семипроцентный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среди соседних стран максимальный рост экспорта приходится на Саудовскую Аравию (532 процента). Хотя стоимость ненефтяной торговли Ирана за этот период выросла на семь процентов, объем экспорта страны снизился на 18 процентов, говорится в отчете.

Исламская Республика Иран экспортировала29 280 000 тонн ненефтяных товаров на сумму12 327 304 446 долларов США в соседние страны с 21 марта по 23 сентября, показав рост веса и стоимости на 19 и 10 процентов соответственно.

За этот период Иран импортировал 9 320 000 тонн ненефтяных товаров на сумму11 870 567 355 долларов США из 15 соседних стран, зафиксировав снижение на 14 процентов в весовом выражении.