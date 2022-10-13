Пекин, , 07:18 — REGNUM Президент США Джо Байден пообещал, что «будут последствия» для отношений между США и Саудовской Аравией после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, не входящие в ОПЕК, объявили о сокращении добычи нефти, несмотря на возражения США, но китайские эксперты заявили, что такие словесные угрозы вряд ли будут иметь существенные последствия. Они отметили, что США должны смириться с тем фактом, что их гегемония работает не так хорошо, как раньше, сообщает 13 октября газета Global Times.

Джо Байден Gage Skidmore

В эксклюзивном интервью CNN Байден 11 октября заявил, что для Саудовской Аравии будут «последствия» после того, как она в партнерстве с Москвой объявит о сокращении добычи нефти, что может привести к росту цен на газ по мере приближения промежуточных выборов в ноябре, сообщает CNN.

5 октября ОПЕК+ объявила о планах сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, что составляет 2% от мировых поставок нефти, шаг, который, по словам Саудовской Аравии, был необходим в ответ на растущие процентные ставки на Западе и ослабление мировой экономики, сообщает Reuters.

Аналитики восприняли этот шаг как «пощечину» администрации Байдена, которая изо всех сил пыталась отреагировать с очень ограниченными возможностями. Особенно учитывая, что этот шаг был предпринят всего через три месяца после того, как Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы добиться увеличения добычи нефти, а ОПЕК+ несколько недель спустя согласилась на скромное увеличение добычи на 100 000 баррелей.

Для Байдена это решение стало особым оскорблением из-за его усилий в течение лета восстановить связи с Саудовской Аравией, жизненно важным, но сложным союзником США на Ближнем Востоке, согласно сообщениям американских СМИ.

США привыкли видеть, что их союзники делают все, о чем их просят, даже если эти шаги повредят их собственным интересам. Но последнее сокращение добычи нефти доказывает, что союзники США на Ближнем Востоке теперь будут делать то, что отвечает их собственным интересам, вместо того чтобы поддаваться давлению США и делать то, чего хотят США, считает научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Шанхайского института международных исследований и вице-президент Китайской ассоциации ближневосточных исследований Ли Вэйцзянь.

США могут подшутить над Саудовской Аравией по этому вопросу, но реального влияния это не окажет. Ли отметил, что США должны признать, что их гегемония работает не так хорошо, как раньше. За день до выступления Байдена, 10 октября, председатель Комитета по международным отношениям Сената США от демократической партии Боб Менендес призвал заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией, включая большую часть продаж оружия, после того как ОПЕК+ объявила на прошлой неделе, что сократит добычу нефти, сообщает Reuters.

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти принято с учетом интересов ее членов с учетом рыночной ситуации. Но в глазах США это жест, свидетельствующий о том, что ОПЕК сотрудничает с Москвой против США, что отражает эгоцентричные глобальные стратегии США, поскольку они объединились со своими союзниками из G7, чтобы установить предельные цены на российскую нефть, считают аналитики.

Аналитики отметили, что администрация Байдена может столкнуться с более хаотичными ситуациями после промежуточных выборов, поскольку многие люди предсказывали, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. Они отметили, что это отражает расширяющийся разлом между членами ОПЕК и США, которые раньше были союзниками, поскольку крупнейшие мировые производители нефти проявляют все большее нетерпение к эгоцентричным глобальным стратегиям США.

Когда США вводят санкции, используя экономические инструменты, это создает прецедент для всего… И это создаст неопределенность — не только для Индонезии, но и для всех других стран, предупредила министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати 11 октября в интервью Bloomberg.