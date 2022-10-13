Тегеран, , 07:21 — REGNUM 12 октября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отреагировал на действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что недавно опубликованные отчеты МАГАТЭ основаны на информации, представленной Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В ответ на опубликованный конфиденциальный отчет МАГАТЭ об обогащении на третьем каскаде новых центрифуг в Натанзе иранский представитель подтвердил, что отчеты являются конфиденциальными, при этом агентство должно соблюдать соображения конфиденциальности.

«Однако каждый раз эти отчеты становятся доступными для средств массовой информации», — заявил Мохаммад Эслами.

Он также подчеркнул: «Поскольку Иран является официальным членом МАГАТЭ и привержен договорам, вся ядерная деятельность осуществляется под наблюдением МАГАТЭ, поэтому Иран официально информирует агентство о своих намерениях, планах, времени осуществления и процессе реализации».