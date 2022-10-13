Тегеран, 13 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. 12 октября президент ИранаИбрагим Раиси заявил, что внешняя политика его администрации основана на выстраивании отношений с региональными и внерегиональными организациями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mahmoud Hosseini Эбрахим Раиси

Раиси сделал эти замечания, выступая на пресс-конференции перед своим отъездом из Тегерана в Астану для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент отметил, что во время своего короткого пребывания в столице Казахстана он проведет встречи с коллегами из стран-участниц СВМДА. Он также подчеркнул, что сотрудничество с региональными и трансрегиональными организациями может укрепить конвергенцию, добрососедство и многосторонность.

Раиси сообщил, что сотрудничество с такими организациями, как СВМДА, может помочь Ирану наладить хорошие связи с экономической инфраструктурой Азии.

«Роль Исламской Республики Иран, как могущественной страны с различными возможностями, может стать возможностью для других азиатских стран, что принесет мир, стабильность и безопасность всему региону», — заявил иранский президент.