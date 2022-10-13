Тегеран, , 07:42 — REGNUM 12 октября президент Ирана Ибрагим Раиси отбыл из Тегерана в Астану для участия в Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Раиси отбыл из Тегерана в Астану (Казахстан) для участия в Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и заместитель главы администрации президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди сопровождают его во время этой поездки.

СВМДА — это международный форум для укрепления сотрудничества в соответствии с принципами мира, безопасности и спокойствия в Азии.

Казахстан, Пакистан, Южная Корея, Китай, Россия, Индия, Палестина, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Таиланд также примут участие в форуме, состоящем из 27 членов.