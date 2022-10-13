Анапа, Краснодарский край, 13 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Активы компании «РТ-Капитал» (дивизион Ростеха) — детский оздоровительный лагерь «Буревестник» и пансионат «Звёздочка» — в Анапе планируется продать с торгов 18 ноября 2022 года. Общая стоимость двух активов составляет почти 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточки тендеров.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Единый имущественный комплекс «Буревестника» планируется реализовать со стартовой ценой 440 млн рублей, а «Звёздочки» — 536 млн рублей. Оба объекта расположены на проспекте Пионерский.

В состав первого лота входят гостиницы, общежитие для сотрудников, вместительная столовая, пять спальных корпусов, а также иные помещения, движимое имущество, в том числе оборудование. Многие здания были построены в 1960-х годах.

Пансионат «Звёздочка» состоит также из ряда объектов, в том числе почти 20 спальных корпусов, столовой, автобусов. Часть зданий возводили в 1960–1970-х годах.

Напомним, ранее на торги также был выставлен пакет акций завода из дивизиона госкорпорации (через КРЭТ). Около 35% акций от уставного капитала брянского АО «Карачевский завод «Электродеталь» выставлено на продажу со стартовой ценой 639,75 млн рублей. Торги намечены на 17 ноября 2022 года.