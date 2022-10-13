Тегеран, , 07:46 — REGNUM 12 октября Киргизская торгово-промышленная палата объявила, что Исламская Республика Иран и Киргизия заинтересованы во внедрении безвизовых соглашений в области торговли и поставок топлива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечает торговая палата Киргизии, Тегеран и Бишкек рассматривают возможность введения безвизового режима для предпринимателей из обеих стран.

Ссылаясь на первое заседание совместного делового комитета при Торгово-промышленных палатах двух стран, пресс-секретарь Торговой палаты Киргизии объявил, что Иран готов создать безвизовую схему для киргизских предпринимателей на 14 дней.

«Иран заинтересован в Киргизии как в партнере в области инвестиций, сельского хозяйства, машиностроения, металлургии, горнодобывающей промышленности, а также предоставления инженерных и технических услуг», — говорится в сообщении.

Далее он отметил, что Иран является единственным вариантом для Киргизии выйти на рынки Юго-Восточной Азии и арабских стран, а также Пакистана и Ливии.