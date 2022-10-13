Мельбурн, Австралия, 13 октября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Сильные наводнения, вызванные ливнями, зафиксированы в множестве районов штата Виктория в Австралии. Об этом сообщило австралийское метеорологическое бюро.

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По его данным, за минувшие сутки в регионе выпало около 120 мм осадков. К настоящему времени уже поступило множество сообщений о выходе рек из берегов, перебоях в подаче электроэнергии и закрытии дорог. Утверждается, что уже известно о не менее чем 500 подобных случаях.

Отмечается, что пока около девяти тысяч домов оказались без подачи электроэнергии. Пока местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный сильными ливнями. О пострадавших или погибших в результате стихийных бедствий не сообщается.