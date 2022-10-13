Тегеран, , 08:11 — REGNUM Иран выдвигает идею о том, что прибрежные государства Каспийского моря могут использовать национальные валюты и банковские механизмы, независимые от SWIFT, доллара и евро, в своих сделках на Каспийском экономическом форуме (CEF), объявил высокопоставленный торговый представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 октября.

Карта Каспийского моря Redgeographics

Глава иранской Организации содействия торговле Алиреза Пейманпак заявил в радиопрограмме, что прибрежные государства Каспийского моря открывают для Ирана рынок стоимостью 500 миллиардов долларов, который следует использовать логичным образом.

Пейманпак также сообщил, что иранская делегация предложила в CEF использовать национальные валюты и независимые банковские механизмы в торговле между Прикаспийскими государствами.

По словам главы организации, высокопоставленные иранские чиновники провели встречи с крупными российскими и региональными банками, чтобы обсудить открытие счетов для создания финансового канала, независимого от международных банковских систем.

Он подчеркнул, что для финансирования конкретных проектов, которые находятся на рассмотрении, были созданы специальные трасты.