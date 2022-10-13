Иран призвал использовать национальные валюты между прикаспийскими странами
Тегеран, 13 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Иран выдвигает идею о том, что прибрежные государства Каспийского моря могут использовать национальные валюты и банковские механизмы, независимые от SWIFT, доллара и евро, в своих сделках на Каспийском экономическом форуме (CEF), объявил высокопоставленный торговый представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 октября.
Глава иранской Организации содействия торговле Алиреза Пейманпак заявил в радиопрограмме, что прибрежные государства Каспийского моря открывают для Ирана рынок стоимостью 500 миллиардов долларов, который следует использовать логичным образом.
Пейманпак также сообщил, что иранская делегация предложила в CEF использовать национальные валюты и независимые банковские механизмы в торговле между прикаспийскими государствами.
По словам главы организации, высокопоставленные иранские чиновники провели встречи с крупными российскими и региональными банками, чтобы обсудить открытие счетов для создания финансового канала, независимого от международных банковских систем.
Он подчеркнул, что для финансирования конкретных проектов, которые находятся на рассмотрении, были созданы специальные трасты.