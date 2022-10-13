Йошкар-Ола, , 07:09 — REGNUM В Марий Эл стартовали командно-штабные учения с Йошкар-Олинским соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые проводятся в соответствии с ранее намеченным планом подготовки. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетный комплекс «Ярс» Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «В общей сложности в проведении учений задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. Комиссия командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач».

Ракетчики в ходе манёвров отрабатывают различные вопросы боевой подготовки, включая интенсивные перемещения по новым маршрутам боевого патрулирования и маскировку мобильных ракетных комплексов «Ярс», противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки противника, а также его диверсионным группам.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Матуа Курильской гряды прошли учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота по обороне водных и береговых рубежей России от нападения кораблей условного противника.

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