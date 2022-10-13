В Марий Эл завершаются командно-штабные учения РВСН
Йошкар-Ола, 13 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Марий Эл завершаются командно-штабные учения с Йошкар-Олинским соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые проводятся в соответствии с ранее намеченным планом подготовки. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Ракетчики в ходе манёвров отрабатывают различные вопросы боевой подготовки, включая интенсивные перемещения по новым маршрутам боевого патрулирования и маскировку мобильных ракетных комплексов «Ярс», противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки противника, а также его диверсионным группам.
Как сообщало ИА REGNUM, на острове Матуа Курильской гряды прошли учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота по обороне водных и береговых рубежей России от нападения кораблей условного противника.
Читайте также: В Ясненском соединении РВСН открыли ресторан армейского питания