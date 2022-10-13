Тегеран, , 08:29 — REGNUM Правительство Уганды выразило готовность сотрудничать с иранскими фармацевтическими компаниями для развития больниц в африканской стране, заявил иранский дипломат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 октября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Маджид Саффар, посол Ирана в Уганде, сделал это заявление на встрече с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Тебриза и экономическими операторами провинции Восточный Азербайджан.

Саффар отметил, что расширение сотрудничества между Ираном и Угандой откроет путь для экспорта лекарств иранского производства в африканскую страну.

Ссылаясь на тот факт, что население Уганды составляет около 40 миллионов человек, он отметил, что правительство африканского государства заинтересовано в сотрудничестве с Исламской Республикой Иран в области экспорта и торговли.

Посол также подчеркнул, что экстерриториальное культивирование является еще одной подходящей областью сотрудничества между Угандой и Ираном, утверждая, что африканская страна обладает хорошим плодородием почв благодаря обильным осадкам и надлежащим условиям для ведения сельского хозяйства.

Заместитель председателя торговой палаты Тебриза Аббас Камали, в свою очередь, отметил, что провинция Восточный Азербайджан обладает высоким потенциалом в производстве сладостей, шоколадных конфет, запасных частей и тракторов.