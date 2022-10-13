Астана, , 07:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана город Астану для участия в трёх многосторонних саммитах. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба российского лидера.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 13 октября в Астане назначен шестой Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Мероприятие объединяет 27 государств, которые занимают порядка 90% территории Азии, где проживает около половины населения планеты.

На следующий день, 14 октября, в Астане запланированы заседание Совета глав государств СНГ и встреча в формате «Россия — Центральная Азия».

Помимо основных мероприятий, у президента России Путина запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч. В частности, российский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также с лидерами Киргизии и Таджикистана. Кроме того, состоятся встречи с эмиром Катара, лидером Палестины и президентом Азербайджана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры Турции и России обсудят в ходе переговоров в Астане ситуацию на территории б. УССР, роль Турции в мирном урегулировании конфликта, зерновой коридор и развитие событий в Сирии.

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