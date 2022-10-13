Тегеран, , 07:49 — REGNUM 12 октября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи на встрече с членами Ассамблеи целесообразности заявил, что иностранные враги разжигали беспорядки в Иране, чтобы помешать стране добиться научного прогресса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи © ИА REGNUM

«Вопрос о вмешательстве врагов в недавние уличные беспорядки в Иране признается всеми. Даже беспристрастные зарубежные эксперты прямо заявили об этом», — отметил аятолла.

Верховный лидер подчеркнул, что недавние беспорядки не являются чем-то спонтанным и исходящим изнутри, сообщив при этом, что натиск пропаганды, влияющей на мышление людей, является наглядным примером злодеяний противника.

«Планы врагов во время недавних беспорядков в Иране были пассивной реакцией, а не инициативой. За короткое время иранская нация осуществила несколько великих движений, развернутых на 180 градусов против политики глобальных высокомерных держав. Вот почему они должны были отреагировать», — сообщил он.

Аятолла Хаменеи отметил, что враг видел успехи иранской нации в регионе и за его пределами, подчеркнув при этом: «Они не могли этого терпеть и пытались спланировать беспорядки в Иране на начало октября. Но что важно, так это то, что действия противника являлись своеобразной реакцией на иранские достижения».

«То, что иранская нация проявляет инициативу в противостоянии высокомерным державам, привлекает другие народы к Ирану. Действия иранской нации отражают их религиозные наклонности и высокий дух молодежи. Естественно, это противоречит тому, что США хотят видеть в Иране», — заявил Верховный лидер.