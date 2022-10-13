Нджамена, 13 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 2,1 млн жителей Чада страдают от голода из-за засухи и наводнений, с которыми столкнулась страна в 2022 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сведения ООН.

quentcourtois0 Голод в Африке

Этот показатель является рекордным. После сильной засухи на республику обрушились сильнейшие за последние три десятилетия наводнения, что вызвало неурожай.

В ООН отмечают, что 10% всех чадских детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания, а у каждого третьего ребенка будет наблюдаться задержка роста.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября издание Al-Araby-al-Jadid распространило информацию о том, что марокканские фермеры и правительство пытаются оценить убытки от неурожая из-за засушливого лета и природных пожаров.