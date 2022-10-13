Тегеран, 13 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 12 октября президент ИранаИбрагим Раиси подчеркнул, что общность мусульманских народов сформировала религиозную цивилизацию в современном мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Выступая на церемонии открытия 36-й Международной конференции исламского единства, Раиси поздравил всех присутствующих с годовщиной рождения пророкаМухаммеда и имамаДжафара Садика, отметив, что покойный имамХомейни поднял флаг единства среди мусульман по всему миру.

Президент подчеркнул, что мусульмане имеют множество общих черт, которые помогают им держаться вместе и создавать религиозную цивилизацию. По его словам, перед всеми мусульманскими странами теперь стоит задача просвещения, чтобы улучшить положение ислама и мусульман.

Раиси сообщил: «Ислам может удовлетворить все потребности современного человечества, при этом современный человек может создать для себя счастливую жизнь».

Выражая благодарность всем присутствующим, Раиси заявил: «Эта встреча приведет к общему пониманию среди всех влиятельных фигур в исламском мире относительно огромного капитала, называемого религией и религиозными ценностями; большой капитал во имя религиозных людей, мусульман и верующих в религию, а также исламских земель, которые сегодня со всеми своими материальными и духовными богатствами находятся в распоряжении мусульман».