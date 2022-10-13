Оренбург, , 07:06 — REGNUM В Оренбурге дольщика судилась с застройщиком из-за срыва срока передачи ей квартиры стоимостью 8 544 850 рублей, сообщили 13 октября в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Суд Scarincilawyer.com

Застройщик, согласно договору, должен был передать квартиру в многоэтажке не позднее 30 декабря 2020 года. Однако жильё дольщица получила только в мае 2021 года.

Суд удовлетворил требования, указанные в иске. С ответчика взыскана неустойка в размере 112 507,20 рублей. Решение в законную силу не вступило.