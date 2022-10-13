Тегеран, 13 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. 12 октября президент ИранаИбрагим Раиси выступил с речью на церемонии открытия 36-й Конференции исламского единства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

С 12-го дня Раби-оль-Авваля (третьего месяца исламского календаря) по 17-й день данного месяца проходит Неделя исламского единства. Эта неделя ежегодно проводится Всемирным форумом близости исламских школ мысли.

Деятели исламского мира посещают мероприятие, которое проводится вживую спустя два года после вспышки пандемии коронавирусной инфекции.

Конференция исламского единства проводится для того, чтобы помочь исламскому миру достичь единства и создать единую исламскую умму для решения проблем мусульман.

Согласно данным IRNA, в пятницу (14 октября) участники конференции текущего года планируют встретиться с Верховным лидером Исламской революции аятоллойСейедом Али Хаменеи.