Горно-Алтайск, 13 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай мобилизованные граждане получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Решение принято на первом заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам главы региона Олега Хорохордина, средства будут выделены из республиканского бюджета.

«Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы», — написал он в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 октября в республике пока не был мобилизован ни один человек. В настоящее время в рамках частичной мобилизации в регионе ведётся актуализация имеющихся данных.

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