Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Новая стратегия национальной безопасности США, представленная Вашингтоном 12 октября, содержит множество противоречий, заявил политолог Института ответственного государственного управления Куинси Маркус Стэнли в своей статье для портала Responsible Statecraft.

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«Она поразительно шизофренична, в ней чередуются местами, почти по предложению, амбициозные обещания возглавить международное сотрудничество в решении транснациональных проблем с описанием практически непримиримого соперничества в мире», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что внешнеполитическое руководство США понимает, что для развития необходимо международное сотрудничество, однако само не способно выстроить отношения с другими странами. Стэнли напомнил, что президент США Джо Байден обещал переориентировать внешнюю политику на нужды американского народа. Однако сейчас он сыграл важную роль в разжигании новой холодной войны. Также, отмечает эксперт, Вашингтон испортил отношения с Пекином.

Стэнли отметил, что США не удалось склонить на свою сторону крупные страны, включая Индию, Бразилию и Китай, и заставить их противостоять России из-за спецоперации на территории бывш. УССР. По его словам, выстраивание конфликта между демократиями и автократиями может привести США к катастрофическим последствиям.