Хабаровск, , 06:58 — REGNUM В Хабаровске установили личность лжетеррориста, который сообщил о якобы заминированной школе, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Эвакуация Ako.ru

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«Поступило сообщение о том, что ученикам и персоналу одной из школ Индустриального района может грозить опасность. Уроки были прерваны, находившиеся в здании люди эвакуированы. В ходе проверки информация не подтвердилась. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали 16-летнего подростка, проживающего в Индустриальном районе. Подросток сказал, что сделал звонок со своего сотового телефона и сообщил заведомо ложную информацию об опасности из хулиганских побуждений. В поле зрения полицейских школьник попал впервые. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 13 октября после поступивших сообщений о возможном террористическом акте эвакуировали 121 школу и пять вузов.