Алданский район, Якутия, 13 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Жителей пяти районов Якутии призывают быть осторожными 23 октября, в день, когда с космодрома «Восточный» запустят ракету-носитель с космическими аппаратами «Гонец-М» и «Скиф-Д» на борту. Население просят воздержаться в этот день от посещения лесов. Об ограничениях предупреждает ГУ МЧС по региону.

Vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

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Части ракеты-носителя будут падать в Алданском, Олёкминском, Жиганском, Верхневилюйском и Оленёкском районах республики. Сотрудники Якутской территориальной подсистемы РСЧС готовятся к ликвидации последствий возможных ЧС.

«Принимаются все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей космических объектов», — заверили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в труднодоступной местности в Якутии обнаружили детали ракеты-носителя, запущенной над республикой с космодрома «Восточный» в 2021 году. Части распилили и вывезли для утилизации.