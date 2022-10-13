Орск, Оренбургская область, , 06:53 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области в конце 2022 года тарифы на услуги ЖКХ вырастут почти на 10%. Такое решение принял Орский горсовет большинством голосов, сообщает портал ural56.ru.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

За повышение тарифов проголосовали 19 депутатов. Против были трое, один воздержался.

Согласно документу, рост тарифов произойдёт уж с 1 декабря 2022 года. Тариф на водоснабжение увеличится на 5,03%; водоотведение — 22,94%; теплоснабжение (отопление) — 9%; горячее водоснабжение – 7,96%; электроснабжение – 8,5%; газоснабжение (плита) – 8,5% и обращение с ТКО (вывоз мусора) – 4%.

Представитель Росводоканала пояснил, что есть проблема в состоянии сетей и сроках устранения аварий.