Орск, Оренбургская область, 13 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области в конце 2022 года тарифы на услуги ЖКХ вырастут почти на 10%. Такое решение принял Орский горсовет большинством голосов, сообщает портал ural56.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За повышение тарифов проголосовали 19 депутатов. Против были трое, один воздержался.

Согласно документу, рост тарифов произойдёт уж с 1 декабря 2022 года. Тариф на водоснабжение увеличится на 5,03%; водоотведение — 22,94%; теплоснабжение (отопление) — 9%; горячее водоснабжение – 7,96%; электроснабжение – 8,5%; газоснабжение (плита) – 8,5% и обращение с ТКО (вывоз мусора) – 4%.

Представитель Росводоканала пояснил, что есть проблема в состоянии сетей и сроках устранения аварий.