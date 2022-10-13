Киев, 13 октября 2022, 06:51 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом 13 октября сообщается в телеграм-канале киевской городской администрации.
«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты», — указано в сообщении.
Предупреждение о воздушной тревоге опубликовала и администрация Киевской области. Информация о воздушной тревоге появилась в телеграм-каналах в 05:02 мск.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории б. УССР, находящейся под контролем киевских властей, прогремела новая волна взрывов.
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