Якутск, 13 октября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Заместителю руководителя одного из министерств Якутии не удалось изменить меру пресечения, применённую к нему по решению суда в связи с подозрениями в превышении полномочий. Верховный суд республики подтвердил законность назначенного ему домашнего ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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По информации ИА SakhaDay, речь идёт о заместители министра здравоохранения региона Романе Савине, который подозревается в закупке 18 кислородных станций для нужд Якутии по завышенной стоимости. По версии следствия, они стоили на 150 млн рублей дороже, чем должны были. Под домашний арест чиновника отправил до 22 ноября Якутский городской суд.

«В рамках избранной меры пресечения на подозреваемого возложены ограничения: запрет выходить за пределы жилого помещения, за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений; запрет на общение с определенным кругом лиц, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование интернета», — пояснили в Верховном суде республики.

Решение Якутского городского суда об избрании меры пресечения оставлено без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, за поставку кислородных станций из бюджета заплатили 620 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением по статье 285 УК РФ. В здании минздрава проведены обыски.