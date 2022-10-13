Оренбург, , 06:37 — REGNUM Оренбургская область выделяет 3,8 млн рублей на проведение вакцинации мобилизованных резервистов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

«Организуем поэтапную вакцинацию мобилизованных оренбуржцев от инфекций — гриппа и COVID-19, дифтерии, столбняка, гепатита А и пневмококка. Выделили из областного бюджета 3,8 млн рублей на приобретение вакцины против вирусного гепатита А и пневмококковой инфекции», — сказал глава региона.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. До конца сентября в Оренбуржье мобилизовано около 1 тыс. резервистов.