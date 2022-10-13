Красноярск, , 06:35 — REGNUM За прошедшие две недели в 16 школах и детских садах Красноярска выявлено 55 случаев заболевания ветрянкой. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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Он добавил, что за девять месяцев 2022 года количество заболевших ветряной оспой в Красноярском крае превышает среднемноголетний уровень на 10,6%.

Горяев попросил родителей при первых признаках заболевания у детей сразу вызывать врача и ставить в известность классного руководителя или воспитателя.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2022 года диагноз «ветряная оспа» был установлен 12 605 жителям Красноярского края. На долю взрослого населения приходилось 4% от общего числа заболевших.

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