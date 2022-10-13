Донецк, 13 октября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Донецк с применением снарядов калибром 155 мм. Об этом 13 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Улица Донецка после обстрела

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 05:00 мск со стороны населённого пункта Красногоровка. Киевские боевики выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, дальнобойные гаубицы 155-мм калибра поставляют Киеву США, Польша, Германия и Франция. Киевские каратели активно применяют их для обстрелов городов ДНР и ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах со стороны ВСУ Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки.