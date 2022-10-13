Москва, 13 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Мьянма заинтересована в запуске прямых авиарейсов в Россию и уже ведет переговоры по этому вопросу. Об этом заявил мьянманский посол в Москве Лвин У.

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«Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат уточнил, что речь идет о прямых чартерных рейсах для туристов, а также грузовых авиаперевозках. В настоящее время национальный авиаперевозчик Мьянмы выполняет рейсы из Янгона в Москву с дозаправкой в Новосибирске. Посол добавил, что запуск прямого авиасообщения планируют запустить до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября делегация Мьянмы прибыли в Москву для переговоров с Россией. Главным вопросом на обсуждении станут поставки российских нефтепродуктов в Мьянму для решения топливного кризиса в стране.