Юрга, Кемеровская область, , 06:29 — REGNUM Кузбасское ателье, где вышивают шевроны для военнослужащих, участвующих в спецоперации, теперь принимает заказы прямо с передовой. Об этом сообщили кузбасские власти.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Как поддержать близкого человека, когда он принимает участие в спецоперации? Такой вопрос задала себе предприниматель из Юрги Ольга Сидорова, когда муж уехал в служебную командировку. Решение пришло быстро. В ателье «Счастья», которым она руководит, ещё в июле начали вышивать шевроны в поддержку наших бойцов», — говорится в сообщении администрации Междуреченска в телеграм-канале.

Отмечается, что кузбасские бойцы так воодушевились поддержкой женщин, что сами рисуют эскизы нашивок.

«Ребята в свободное от своих военных обязанностей время рисуют мне эскизы. Они не просто наброски делают, а они коллективно составляют. А это для меня больше значение имеет, — рассказала сама Ольга Сидорова. — Я считаю своим долгом продолжать вышивать, потому что это поддерживает боевой дух наших ребят».

К процессу подключился почти весь кузбасский город. Горожане уверяют, что работа по производству шевронов не остановится до победы наших бойцов.