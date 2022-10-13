Владивосток, , 06:23 — REGNUM Во Владивостоке вечером 12 октября в сгоревшей дворовой постройке частного дома по улице Махалина обнаружили три трупа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нежилая хозяйственная постройка сгорела полностью. Личности погибших устанавливаются.

На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Владивостока Юрий Федин.

На момент прибытия пожарных огонь на площади около 12 кв. метров потушили местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Очёре Пермского края при пожаре погибли три человека.