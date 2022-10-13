Саргатский район, Омская область, 13 октября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Ещё две школы в Омской области будут носить имена героев специальной военной операции, отдавших жизни в борьбе с нацистским киевским режимом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Бурков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, с такой инициативой вышел совет Павлоградского муниципального района. Областное правительство единогласно поддержало это предложение.

Липовкутской основной школе присвоят имя ефрейтора Амана Ибраева, Тихвинской средней школе — имя Алексея Куца. Аман Ибраев и Алексей Куц награждены орденом Мужества посмертно.

«Ребята с честью выполнили свой долг — защищали женщин и детей от жестоких палачей киевского режима. Мы гордимся нашими омскими героями специальной военной операции. Истинные патриоты навсегда останутся в наших сердцах и будут примером для молодого поколения», — подчеркнул Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске память погибших героев спецоперации увековечили с помощью муралов. Портреты военнослужащих Тараса Петуха и Артёма Салугина появились на стенах многоквартирных домов.

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