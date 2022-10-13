Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Мексиканские и американские власти согласовали план по упрощению процедуры приема мигрантов из Венесуэлы, сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Иммиграционный контрольно-пропускной пункт США на границе с Мексикой (сс) Jonathan McIntosh

Соглашение дает возможность беспрепятственного въезда в Соединенные Штаты для некоторых венесуэльских мигрантов. Вместе с тем те, кто прибывает в США нелегально, будут выдворены обратно в Мексику.

Сделка призвана улучшить ситуацию на мексикано-американской границе, где скопился большой поток мигрантов. США обязуются принять до 24 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters написало о том, что правительство Мексики пытается сдерживать нелегальную миграцию на американскою территории в преддверии выборов в Конгресс Соединенных Штатов.

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