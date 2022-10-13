Вашингтон, 13 октября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Мексиканские и американские власти согласовали план по упрощению процедуры приема мигрантов из Венесуэлы, сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

(сс) Jonathan McIntosh Иммиграционный контрольно-пропускной пункт США на границе с Мексикой

Соглашение дает возможность беспрепятственного въезда в Соединенные Штаты для некоторых венесуэльских мигрантов. Вместе с тем те, кто прибывает в США нелегально, будут выдворены обратно в Мексику.

Сделка призвана улучшить ситуацию на мексикано-американской границе, где скопился большой поток мигрантов. США обязуются принять до 24 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters написало о том, что правительство Мексики пытается сдерживать нелегальную миграцию на американскую территорию в преддверии выборов в Конгресс Соединенных Штатов.